Стали известны новые подробности расследования стрельбы в штате Техас. Как сообщает издание The New York Times, мужчину, который устроил атаку 31 августа, уволили за несколько часов до этого.

Стали известны новые подробности расследования стрельбы в штате Техас. Как сообщает издание The New York Times, мужчину, который устроил атаку 31 августа, уволили за несколько часов до этого.Известно, что нападавшим был 36-летний Сет Этор, он работал в компании грузовых перевозок. Телеканал CNN опубликовал фото нападавшего.По данным полиции, жертвами инцидента стали семь человек, более 20 пострадали. Самого стрелявшего ликвидировали на месте, напоминает телеканал "Россия 24".Сообщается, что действовал он в одиночку, с террористическими организациями связан не был. Однако в поле зрения правоохранителей попадал уже не раз: за незаконное проникновение на частную территорию и за нарушение федеральных правил безопасности для автоперевозчиков.