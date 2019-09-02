В жизни Сергея Бондарчука глобальные перемены. Он оформил развод, а сегодня, 2 сентября, с бывшей женой отвел дочь в первый класс.

В жизни Сергея Бондарчука глобальные перемены. Он оформил развод, а сегодня, 2 сентября, с бывшей женой отвел дочь в первый класс.Сын Федора и Светланы Бондарчук Сергей оформил развод в начале года. По некоторым данным, он расстался с женой Татой Мамиашвили из-за измен. С чьей стороны, точно неизвестно. Ходили слухи, что у Бондарчука был роман с актрисой Нино Нинидзе. Однако сейчас она счастлива с другим актером, бывшим мужем Ксении Собчак Максимом Виторганом. О том, что происходит в личной жизни Сергея и Таты, можно только догадываться: оба предпочитают не афишировать подробности.Зато поделилась информацией бывшая свекровь Светлана Бондарчук. В своем Instagram она опубликовала фотографии, сделанные во время школьной линейки. Оказывается, в первый класс пошла старшая дочь Сергея и Таты Маргарита. "Первая пошла 🎈 (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – коротко подписала снимки Светлана Бондарчук.На одном из кадров запечатлены воссоединившиеся Тата и Сергей. Бондарчук держит на плечах их младшую дочь Веру. Рядом пристроилась Светлана. Интересно, что все, кроме девочек, предпочли отказаться от официоза, отдав предпочтение повседневной одежде. Сергей пришел проводить дочь в первый класс в клетчатой рубашке, а его мать в джинсовке.Комплименты в комментариях развалившейся семье выразили не только многочисленные подписчики, но и звездные друзья. Например, журналистка Божена Рынска, продюсер Яна Рудковская, а также Яна Расковалова и Янина Студилина. Примечательно, что умудрилась отметиться и на школьной линейке дочери своего возлюбленного Сергея Харченко Юнны.