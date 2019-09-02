02.09.2019

2019-09-02 12:30:24

Премьер-министр Грузии объявил об отставке

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что уходит в отставку. По его словам, он создал "рамку развития", поэтому его миссия выполнена, передает .



На своем страничке в Facebook политик выразил благодарность всем министрам и основателю партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили, который оказывал ему поддержку. Как напоминает , Бахтадзе возглавлял правительство Грузии с июня 2018 года. До этого он занимал пост министра финансов.