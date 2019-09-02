Украинский лидер Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой отвели сына-первоклассника в школу. Внимание журналистов к отпрыску не понравилось президентской чете. Глава государства не сдержался и устроил скандал, сообщают местные СМИ.
Украинский лидер Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой отвели сына-первоклассника в школу. Внимание журналистов к отпрыску не понравилось президентской чете. Глава государства не сдержался и устроил скандал, сообщают местные СМИ.
Сын президента Кирилл Зеленский будет учиться в одной из школ Киева. Глава государства и его супруга пришли на
празднование Дня знаний в учебное заведение. Однако внимание прессы им не
понравилось.
Зеленский и его жена не захотели, чтобы их сын попал в
объективы телекамер. Президентская чета попросила журналистов не снимать.
К демаршу Зеленского и его супруги украинские СМИ отнеслись
неоднозначно. Некоторые из них посчитали случившееся скандалом. "Зеленский
отвел сына в школу и устроил скандал: видео" – с таким заголовком вышел
материал в издании "Обозреватель".
"Сам президент неоднократно упоминал в интервью, что не
хотел бы афишировать свою личную жизнь, да и фото детей Зеленских попадают в
сеть не так часто", – пишут "Вести".
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