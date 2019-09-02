Украинский лидер Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой отвели сына-первоклассника в школу. Внимание журналистов к отпрыску не понравилось президентской чете. Глава государства не сдержался и устроил скандал, сообщают местные СМИ.

Украинский лидер Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой отвели сына-первоклассника в школу. Внимание журналистов к отпрыску не понравилось президентской чете. Глава государства не сдержался и устроил скандал, сообщают местные СМИ.Сын президента Кирилл Зеленский будет учиться в одной из школ Киева. Глава государства и его супруга пришли напразднование Дня знаний в учебное заведение. Однако внимание прессы им непонравилось.Зеленский и его жена не захотели, чтобы их сын попал вобъективы телекамер. Президентская чета попросила журналистов не снимать.К демаршу Зеленского и его супруги украинские СМИ отнеслисьнеоднозначно. Некоторые из них посчитали случившееся скандалом. "Зеленскийотвел сына в школу и устроил скандал: видео" – с таким заголовком вышелматериал в издании "Обозреватель"."Сам президент неоднократно упоминал в интервью, что нехотел бы афишировать свою личную жизнь, да и фото детей Зеленских попадают всеть не так часто", – пишут "Вести".Новость дополняется.