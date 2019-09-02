Во время встречи с правоохранительными органами, кабинетом министров и представителями парламента в понедельник президент Украины Владимир Зеленский распорядился запустить новую Государственную таможенную службу.

Во время встречи с правоохранительными органами, кабинетом министров и представителями парламента в понедельник президент Украины Владимир Зеленский распорядился запустить новую Государственную таможенную службу. Соответствующее поручение он озвучил премьер-министру Алексею Гончаруку, министру финансов Оксане Маркаровой и главе Государственной таможенной службы Максиму Нефьодову, передает "Интерфакс".Зеленский поставил задачу — не допустить к работе в Государственной таможенной службе Украины "всех старых коррупционеров". "Я буду вам лично помогать. Срок — до 1 декабря 2019 года", — заявил украинский президент.Кроме того, он обязал запустить полноценно систему "единого окна" на таможне с 1 января 2020 года, а также принять закон об уполномоченных экономических операторах до 1 октября.