Концерте по случаю Дня знания, который телеканал МУЗ-ТВ устроил в Кремле, открылся песней из репертуара Юлии Началовой Школа, школа. Символично, что исполнили ее кума певицы Лариса Долина и ее друг Александр Панайотов.

Концерте по случаю Дня знания, который телеканал МУЗ-ТВ устроил в Кремле, открылся песней из репертуара Юлии Началовой "Школа, школа". Символично, что исполнили ее кума певицы Лариса Долина и ее друг Александр Панайотов.За кулисами артистов окружили журналисты – просили поделиться воспоминаниями о собственных "школьных годах чудесных", дать напутствие нынешним первоклассникам. А Ларису Долину попросили рассказать об успехах крестницы – 12-летней Верочки Алдониной, дочери покойной Юлии Началовой."В связи с тем что, произошло такое трагическое событие, я постоянно на связи с крестницей, помогаю, чем могу, – рассказала Долина. – Она очень хорошо везде успевает, растет очень хорошим музыкантом, играет сольные концерты на фортепиано с симфоническим оркестром. Она большая молодец и я ею горжусь".Как ранее рассказывала про Веру Алдонину пресс-секретарь Юлии Началовой Анна Исаева, девочкамного занимается саморазвитием.играет в школьных спектаклях, хорошо учится, участвует и побеждает во множестве конкурсов (музыкальных и литературных), рисует. Летние каникулы она провела в детском центре "Артек".Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти артистки стала остановка сердца в результате обширного заражения крови и отказа внутренних органов. Певице было всего 38 лет. Началову похоронили на Троекуровском кладбище.