Доступ на ветхие объекты открыт, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей
Доступ на ветхие объекты открыт, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей
Прокуратура провела проверку исполнения администрацией Гусь-Хрустального требований жилищного законодательства в сфере переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Специалисты ведомства выявили нарушения. В Гусь-Хрустальном до 1 сентября 2017 года сносу подлежали 15 аварийных многоквартирных домов.
Однако их до сих пор не снесли. Доступ на аварийные объекты открыт, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей.
Межрайонный прокурор обратился в суд. Требования прокурора удовлетворены. Исполнение находится на контроле надзорного органа.