Доступ на ветхие объекты открыт, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей

Доступ на ветхие объекты открыт, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людейПрокуратура провела проверку исполнения администрацией Гусь-Хрустального требований жилищного законодательства в сфере переселения граждан из аварийного жилищного фонда.Специалисты ведомства выявили нарушения. В Гусь-Хрустальном до 1 сентября 2017 года сносу подлежали 15 аварийных многоквартирных домов.Однако их до сих пор не снесли. Доступ на аварийные объекты открыт, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей.Межрайонный прокурор обратился в суд. Требования прокурора удовлетворены. Исполнение находится на контроле надзорного органа.