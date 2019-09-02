Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Гарри и Лизой продолжают отдыхать в Юрмале в компании певицы Лаймы Вайкуле и ее мужа Андрея Латковского. В Сети появилось видео, как юморист с артисткой уходят в отрыв, а Примадонна на это взирает с выпученными глазами.

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Гарри и Лизой продолжают отдыхать в Юрмале в компании певицы Лаймы Вайкуле и ее мужа Андрея Латковского. В Сети появилось видео, как юморист с артисткой уходят в отрыв, а Примадонна на это взирает с выпученными глазами.Видео опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram сам Максим Галкин. "Погуляли 😂🕺🏻💃" – коротко подписал ролик юморист. Запись начинается с того, что возле столика, за которым, по всей вероятности, расположились друзья, танцует Лайма Вайкуле. Рядом с ней пытается двигаться в ритм музыки сидящая на стуле Алла Пугачева. Затем Лайма наклоняется к снимающему все на телефон Максиму Галкину.В следующее мгновение камера оказывается у Аллы Пугачевой. Она снимает, как зажигательно танцуют ее молодой муж и ее молодящаяся подружка. Вначале Примадонна реагирует сдержанно – выпучивает глаза. То же самое делает и муж Вайкуле. Однако по мере того, как танцы становятся все жарче, меняется и настроение Аллы. Под конец она просто закричала в камеру. Интересно, что ролик заканчивается высказыванием ведущей скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ксенией Бородиной, что "не хватило драйва".Звездные друзья по достоинству оценили забавный ролик. В том числе и сама Ксения Бородина. "Тут хватило точно) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – заявила ведущая телепроекта "Дом-2". Рассыпались в комплиментах актрисы Алика Смехова и Эвелина Бледанс, юморист Владимир Винокур, телеведущая Настя Ивлеева и другие.Ранее Максим Галкин опубликовал фотографию, на которой предстал с Аллой Пугачевой. "Идем поздравлять друга с днем рождения. Пойдем – гульнем", – объявил популярный артист. Для праздника выбрала черное платье по фигуре, обнажающее плечи, изюминкой которого стала пышная прозрачная юбка. А вот отдал предпочтение более неформальному стилю, выбрав белые футболку и спортивного вида штаны.