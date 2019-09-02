Каждый хоть раз слышал высказывание о том, что с женщинами спорить бесполезно. Шведские ученые подтвердили эту теорию и подкрепили ее весомыми аргументами.

Каждый хоть раз слышал высказывание о том, что с женщинами спорить бесполезно. Шведские ученые подтвердили эту теорию и подкрепили ее весомыми аргументами.По словам специалистов из Каролинского института, секрет женской победы в спорах заключается в хорошо развитой у них эпизодической памяти. Оказалось, что представительницы слабого пола лучше мужчин запоминают разные детали и могут припомнить их во время размолвки.У них значительно лучше откладываются воспоминания о всех событиях в своей жизни. Кроме того, они прекрасно помнят числа, конкретное время, места и связанные с ними эмоциональные состояния.По данным , девичий мозг тщательно фиксирует незнакомые лица и запахи. После чего откладывает в памяти до первой необходимости."Результаты показывают, что у женщин есть небольшое преимущество в эпизодической памяти, и это преимущество варьируется в зависимости от того, что нужно запомнить", – рассказал один из авторов исследования из Каролинского института в Швеции Мартин Асперхольм.Мужчины, в свою очередь, не страдают топографическим кретинизмом. Они всегда прекрасно запоминают пространственную информацию.Такое умозаключение возникло у исследователей после детального изучения более 600 научных работ других авторов. В них зафиксированы данные о 1,2 миллионе человек за последние 40 лет.