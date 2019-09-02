На днях российский олигарх Роман Абрамович побывал в модном нью-йоркском ресторане итальянской кухни Nello. Излюбленное многими звездами и миллионерами заведение имеет довольно высокую стоимость блюд.

На днях российский олигарх Роман Абрамович побывал в модном нью-йоркском ресторане итальянской кухни Nello. Излюбленное многими звездами и миллионерами заведение имеет довольно высокую стоимость блюд.У бизнесмена в этом ресторане проходила встреча с тремя деловыми партнерами. Ужин обошелся в 47 221 доллар и девять центов (почти 3 155 000 рублей). Кроме того, еще пять тысяч долларов Абрамович оставил в качестве чаевых официанту.Американские журналисты смогли достать чек, по которому, собственно, и расплатился Роман. Исходя из него очевидно, что каких-то слишком необычных и изысканных блюд никто не заказывал. В основном на столе присутствовали хорошее вино, сыры, салаты, несколько видов пасты и деликатесные трюфели.Но очевидцы отмечают, что хоть блюда и были простыми, но их количество было поистине космическим. Стол буквально ломился от явшеств.Отметим, по версии Forbes Абрамович возглавил список богатейших людей России. В то же время по версии Time он один из самых влиятельных людей мира.При этом своих капиталов финансовый магнат афишировать не любит и всем видом выказывает наплевательское отношение к нормам светского общества. Парадный смокинг он надевает лишь по великим праздникам, обожает потертые джинсы и свитер и категорически отказывается бриться.