После матчей 3-го тура испанской Ла Лиги в первой четверке команд нет ни действующих победителей Примеры из Барселоны, ни мадридского Реала. Оба гранда дали соперникам фору: сливочные расположились с 5-ю очками на 5-м месте, а каталонцы – на 8-м (4 турнирных балла).

После матчей 3-го тура испанской Ла Лиги в первой четверке команд нет ни действующих победителей Примеры из "Барселоны", ни мадридского "Реала". Оба гранда дали соперникам фору: "сливочные" расположились с 5-ю очками на 5-м месте, а каталонцы – на 8-м (4 турнирных балла).В своих очередных матчах оба клуба довольствовались ничьими. "Барса" в последний день лета сыграла 2:2 в гостях с "Осасуной". Мадридисты точно такой же результат вывезли из Вильярреала.При этом каталонцы проигрывали после гола Роберто Торреса, затем вышли вперед благодаря точным ударам Фати и Атрура, но в концовке заработали пенальти в свои ворота, который реализовал все тот же Торрес.Голевой дубль случился и в матче "Вильярреал" – "Реал": валлиец Гарет Бэйл дважды помогал гостям отыгрываться после мячей хозяев Жерара Морено и Мойсеса Гомеса. В самой концовке встречи Бэйл заработал удаление, получив одну за другой две желтые карточки за жесткую игру.В чемпионате Испании лидируют два клуба с похожими названиями – мадридский "Атлетико" (9 очков) и "Атлетик" из Бильбао (7). Третьей по разнице мячей стоит "Севилья" (7), замыкает квартет лидеров скромный "Леванте" (6). Ниже "Реала" (5) и "Барселоны" (4) расположился третий "бумажный" фаворит – "Валенсия", у которой 4 очка и 10-е место.