Доступом в интернет на скорости до 100 Мбит/с могли воспользоваться организаторы и гости праздника

Доступом в интернет на скорости до 100 Мбит/с могли воспользоваться организаторы и гости праздникаВ последний день лета «Ростелеком» поддержал популярный гастрономический Фестиваль лука в Лухе Ивановской области, развернув на центральной площади поселка бесплатное покрытие Wi-Fi. Доступом в интернет на скорости до 100 Мбит/с могли воспользоваться организаторы и гости праздника.Елена Кужелёва, организатор Фестиваля лука в Лухе:«В 2015 году Лух прогремел на всю страну благодаря хиту Олега Опарина «Лук-лучок», вышедшему в шоу «Вечерний Ургант». Фестиваль получил национальную премию в области событийного туризма Russian Event Awards. Но главное – народное признание! В этом году к нам приехало около 12 тысяч человек со всей страны. Думаю, что удалось удивить их «острыми» русскими народными фичами: луковой похлёбкой от шеф-повара Константина Ивлева, баян-шоу «Жгучие перцы» и не только. Благодаря «Ростелекому» гости небольшого поселка получили стабильный интернет, который работал не хуже, чем в городе».Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Наша компания часто оказывает поддержку массовым мероприятиям, в том числе – федерального уровня. Богатый опыт позволил специалистам «Ростелекома» в сжатые сроки и без потери качества развернуть сеть Wi-Fi на центральной площади в Лухе. Благодаря этому организаторы и гости Фестиваля лука могли сразу начать делиться впечатлениями в любом формате, будь то онлайн-трансляция, фотография или звонки в мессенджерах. Как и ранее, для обеспечения бесшовного покрытия большой территории мы применили наше стандартное решение «Wi-Fi для бизнеса». Чаще других богатыми возможностями этого сервиса пользуются крупные торговые центры и предприятия общепита».Услуга «Wi-Fi для бизнеса» от «Ростелекома» даёт возможность организаторам и участникам массовых мероприятий пользоваться бесшовным доступом в интернет без сбоев. Сервис гарантирует полное соблюдение российского законодательства в части авторизации. Подробное описание решения и условия подключения можно найти на сайте компании или в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».