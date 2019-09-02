Победительница конкурса Мисс Москва-2015 Оксана Воеводина опубликовала на своей личной странице в Instagram новый пост. В нем она поведала о недавнем разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V.

Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина опубликовала на своей личной странице в Instagram новый пост. В нем она поведала о недавнем разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V.На выложенном фото экс-супруги счастливо улыбаются в объятиях друг друга. Оксана заявила, что ей хочется раскрыть всю правду о причинах развода. После того, как это обнародуется, она станет чувствовать себя лучше.Но, тем не менее, сделать это она так и не решилась. По словам Воеводиной, правда может оказаться болезненной. А девушка не желает никого ранить."Понимаю, все действительно хотят знать, что на самом деле происходит между нами. Может быть, если я открою правду, то буду чувствовать себя лучше, но я просто не хочу никому навредить – это будет больно", — так дословно звучат слова экс-супруги Мухаммада V.Напомним, по данным малайзийской прессы, документы на развод бывшими возлюбленными были поданы в Сингапуре 22 июня. Уже через месяц их брак был официально расторгнут.Истинной причины распада отношений до сих пор неизвестно. Но ходят слухи, что виной всему сомнения бывшего короля Малайзии в отцовстве. Он сомневается, от него ли Оксана родила сына в мае текущего года.