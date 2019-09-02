Строевые подразделения ППС полиции являются основной силой, обеспечивающей общественный порядок и безопасность.

Обеспечение безопасности общества является одной из приоритетных функций государства. Службы, осуществлявшие охрану правопорядка, существовали в России на различных исторических этапах. Среди подразделений органов внутренних дел, призванных защищать права граждан, интересы общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, охранять общественный порядок и обеспечивать общественную безопасность, важное место занимают строевые подразделения патрульно-постовой службы.Первые сведения о патрульно-постовой службе появились в Российской империи в июле 1811 года, когда огласили «Положение о внутренней страже», а непосредственно понятие «полицейская постовая служба» впервые встречается в утвержденном в 1838 году царем Николаем I «Положении о столичной полиции».Правовой статус патрульно-постовая служба обрела 2 сентября 1923 года, когда приказом Центрального административного управления НКВД РСФСР № 4 была утверждена «Инструкция постовому милиционеру», в которой излагались общие положения о постовой службе и обязанности милиционера.С 1926 года подразделения патрульно-постовой службы появились практически во всех крупных городах страны. Белая форма с нагрудным жетоном и милицейский жезл являлись отличительным знаком сотрудников патрульно-постовой службы. Им предписывалось наблюдать за порядком на улицах, в садах, парках и других общественных местах.Отправной точкой новейшей истории развития патрульно-постовой службы следует считать 20 июля 1974 года, когда был принят Устав патрульно- постовой службы советской милиции (приказ МВД СССР от 20 июля 1974 г. № 200), представляющий формализованную правовую и организационную основу деятельности патрульно-постовой службы советской милиции, юридический и правовой статус командиров и сотрудников этой службы.Сегодня патрульно-постовая служба полиции - это одно из самых многочисленных, мобильных и боеспособных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации.Служба насчитывает в своих рядах свыше 92 тысяч сотрудников, которые выполняют задачи на всей территории страны, в том числе в «горячих точках».Строевые подразделения ППС полиции являются основной силой, обеспечивающей общественный порядок и безопасность в городах, других крупных населенных пунктах, на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта.