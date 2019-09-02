Московский Художественный Театр имени Чехова открыл 122-й сезон. Его художественный руководитель Сергей Женовач начал традиционный сбор труппы с минуты молчания.

Московский Художественный Театр имени Чехова открыл 122-й сезон. Его художественный руководитель Сергей Женовач начал традиционный сбор труппы с минуты молчания.Намоленная сцена главного драматического театра страны – дом для актеров. Здесь случаются взлеты и провалы, тут встречаются на веселых капустниках и прощаются навсегда... Смех и слезы тут всегда соседствуют.25 июня ушла из жизни актриса и педагог Алла Покровская. А буквально накануне открытия сезона в МХТ пришла еще одна страшная новость – умерла Ирина Григорьевна Цымбалюк, которая отдала театру почти полвека. Она работала главный специалист по технике безопасности и охране труда – в театре ее все знали и любили...Известие о кончине Цымбалюк стало шоком для работников – все ахнули. В 2012 в портретном фойе театра Олег Табаков вручал Ирине Григорьевне памятный знак "Чайка" по случаю 40-летия работы в театре. В 2017-м отмечалось уже 45-летие – и снова Табаков вручил Цымбалюк наградной значок с символом театра. Сегодня на свете уже нет обоих..."Похороны завтра, мы сделаем все, чтобы достойно проводить Ирину Цымбалюк", – пообещал Сергей Женовач. О месте похорон сотрудницы театра будет сообщено позднее.