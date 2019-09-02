Задушившая своего сына мать задержана. 28-летнюю уроженку Челябинска задержали в Башкирии. Она сама призналась в убийстве, после того,как малыша искали по лесам и болотам двое суток.

Задушившая своего сына мать задержана. 28-летнюю уроженку Челябинска задержали в Башкирии. Она сама призналась в убийстве, после того, как малыша искали по лесам и болотам двое суток.Как сообщает ГТРК "Южный Урал", ребенка искали в окрестностях села Исмаилово родственники и знакомые, затем к поискам подключились волонтеры и полицейские с кинологами. Мать настаивала на том, что ребенка похитил отец, у которого, якобы, были ключи от квартиры. Но в ходе следствия было установлено, что в момент преступления мужчины был дома.Уже на допросе мать дала признательные показания и указала место в огороде, где закопала сына, информирует издание bash.news. Тело малыша, завернутое в одеяло, полицейские нашли в куче навоза. Соседи утверждают, что семья была вполне благополучной — оба ребенка всегда обуды, одеты и накормлены. Однако матери стало казаться, что семье не хватает денег, что и подтолкнуло к убийству.В настоящее время к делу подключился Следственный комитет, назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемую в убийстве арестовали, ей грозит реальный срок. Старшего ребенка - пятилетнюю девочку социальные службы определили в приют.