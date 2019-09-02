Модель Ирина Шейк славится своими экстравагантными образами. Свой новый лук она продемонстрировала на своей личной странице в социальной сети Instagram.

Модель Ирина Шейк славится своими экстравагантными образами. Свой новый лук она продемонстрировала на своей личной странице в социальной сети Instagram.Звезда опубликовала ролик, на котором модельной походкой идет в очень дерзком наряде. Она заверила поклонников, что это самый подходящий стиль для выходного дня.Ирина прошлась по улице в тонком нижнем белье и капроновых колготках в горошек. Поверх она накинула лакированный пиджак с плечами в стиле 90-х. Все вещи, включая туфли на шпильке, черного цвета.Завершила образ яркая красная помада на губах. Волосы Шейк собрала в аккуратный низкий пучок.Фолловеры не пытались скрыть своего восторге. Под видео они моментально стали заваливать Ирину комплиментами."Как-будто все Боги мира бросили все свои дела и собрались вместе, чтобы сотворить такую красоту!", "Прекрасная, Ирочка, так держать! Выходим из развода эффектно!", "Ирочка, ты лучшая! Видно, как ты шикарно, с гордо поднятой головой, горящими глазами и натянутыми колготками живешь для себя!", "Королева!", – писали восхищенные поклонники."Сейчас бы в колготках и пиджаке ходить, а не вот это вот все!", – пошутила подписчица.Напомним, недавно модель разорвала отношения с Брэдли Купером. У пары есть общая дочь Леа. Экс-возлюбленным удалось договориться о распределении родительских обязанностей без судебного вмешательства.