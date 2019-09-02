2 сентября - день подразделений патрульно-постовой службы полиции.

Во все времена патрульно-постовая служба по праву звалась и сейчас зовется самой народной службой органов внутренних дел: сотрудники, патрулируя улицы, скверы, парки, другие общественные места, всегда на виду. Зачастую они первыми прибывают туда, где людям нужна помощь.Сегодня подразделения патрульно-постовой службы полиции располагают возможностью использования широкого спектра специальных средств вооружения, техники, служебных животных. Вместе с тем, главным ресурсом повышения законности и правопорядка остается «человеческий фактор» - обучение, воспитание, повышение профессионального уровня, требовательности к себе и подчиненным. Не случайно это подразделение называют «кузницей кадров» органов внутренних дел. Сотрудники, прошедшие нелёгкую школу патрульно-постовой службы, впоследствии успешно выполняют обязанности участковых, оперативников, становятся руководителями служб и подразделений.***Полицейский-кинолог отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД России по Александровскому району Мария Иванова служит в полиции немногим больше года. Любовь к профессии у нее началась с любви к собакам. Вместе со своим верным напарником немецкой овчаркой Айсом полицейский проходила полугодовое обучение в ЦКС УМВД России по Владимирской области, где освоили направление работы по запаховым следам. Об успехе обучения говорят результаты службы. Уже в этом году полицейский ППС вместе с собакой помогли коллегам в раскрытии преступлений, в частности, нашли подозреваемого в совершении кражи из дачного дома.В профессиональный праздник Мария Иванова желает коллегам успехов во всех достижениях!***Сержанты полиции Константин Гусев и Денис Борисов служат в ОППСп ОМВД России по Камешковскому району всего год и сегодня уверенно говорят, что с выбором профессии точно не ошиблись, хотя простой её точно не назовешь.- От нас требуется не только знание законов, но и способность оперативно отреагировать на ситуацию. Работать приходится с разными людьми, с которым нужно как-то найти общий язык. Стараемся, учимся у более опытных коллег. Главное – мы видим, что наша работа нужна и важна жителям родного города. – отмечают сотрудники патрульно-постовой службы.***Более 15 лет в патрульно-постовой службе ОМВД России по Кольчугинскому району служит капитан полиции Андрей Чилин. Начинал рядовым сотрудником милиции, сегодня он возглавляет ОВ ППСп.Командир является примером для подчиненных, в которых видит достойных продолжателей традиций службы и защитников правопорядка на улицах родного города.«Мне очень важно найти общий язык и взаимопонимание с каждым, кто только начинает свой служебный путь. Кому-то нужно помочь советом, указать на мелкие неточности сегодня, чтобы завтра они не вылились в серьезные ошибки и проблемы», - говорит командир ОВ ППС Андрей Чилин. - Очень приятно наблюдать, когда на твоих глазах из молодых парней, пришедших на службу в полицию, вырастают опытные и перспективные офицеры».***Заместитель командира отдельной роты патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Муромский» майор полиции Юрий Касаткин в органах внутренних дел служит более 28 лет.Определить его будущую профессию помог трудовой коллектив завода «Имени Дзержинского», куда он пришел работать в 17 лет. После призыва в вооруженные силы Российской Федерации, опять вернулся на родной завод. Участвуя в жизни завода и являясь активным участником добровольной народной дружины, трудовой коллектив направил Юрия служить в милицию.Его путь в органах внутренних дел начался с августа 1991 года со службы в патрульно-постовой службы, где ему, молодому сотруднику, приходилось поддерживать баланс «добра и зла». Впоследствии зарекомендовав себя добросовестным, дисциплинированным и исполнительным сотрудником был назначен на должность заместителя командира батальона патрульно-постовой службы, теперь уже отдельной роты. Без отрыва от службы получил высшее образование – юридическое.Юрий Касаткин лично принимает участие в обучении и воспитании личного состава. Воспитательная работа во вверенном ему коллективе построена по принципу индивидуального подхода, обеспечивающему здоровый морально-психологических климат и создание благоприятных условий для службы.Подразделение патрульно-постовой службы по праву считается в Межмуниципальном отделе МО МВД России «Муромский» кузницей кадров. Те, кто прошел школу ППС и приобрел на этом жизненном этапе мужество, твердость характера, боевую закалку, становятся отличными сотрудниками и руководителями служб.«Поздравляю с профессиональным праздником – Днём патрульно-постовой службы ныне действующих сотрудников, пожелать здоровья, всегда благополучного возвращения к своим семьям, продвижения по службе, а также всех тех, кто многие годы охранял и оберегал покой наших граждан – ветеранов службы, чьи традиции мы сегодня бережно храним» - говорит Юрий Юрьевич.***Сержант полиции Артем Морянов с детства знал, что пойдет по стопам своего отца и свяжет судьбу со службой в органах внутренних дел.Артем был принят на службу в ОМВД России по Собинскому району на должность полицейского (водителя) 1 отделения ОВ ППСп после службы в армии. Ответственного сотрудника заметили и спустя два года назначили на должность командира 2 отделения отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции. На этом молодой сотрудник решил не останавливаться и поступил на учебу в Московский юридический институт.Главной поддержкой для молодого сотрудника является жена, которая, понимая все тяготы службы, старается во всем поддерживать супруга.В отличие от своего коллеги полицейский (водитель) 2 отделения ОВ ППСп сержант полиции Александр Филиппов о службе в органах внутренних дел не мечтал. В детстве он хотел стать профессиональным футболистом.После завершения службы в армии перед молодым человеком встал выбор: карьера спортсмена, либо юридическое направление деятельности. Судьба распорядилась по своему и в 2016 году Александр пополнил ряды сотрудников полиции. Но и любимое хобби не оставил: полицейский регулярно отстаивает честь ОМВД на всевозможных соревнованиях.В настоящее время сержант полиции Филиппов является студентом 3 курса Владимирского государственного университета. Семья с радостью наблюдает за успехами молодого сотрудника.По словам полицейских, самое главное в этой нелегкой профессии - найти себя и всегда с радостью идти на службу. У молодых сотрудников ППС это получается!***С апреля нынешнего года ППС ОМВД Росси по Суздальскому району возглавляет подполковник полиции Дмитрий Киреев. Службу в органах МВД выпускник Рязанского филиала Московского университета МВД РФ начинал в 2004 году на родине – в ОВД по Вязниковскому району участковым уполномоченным. За годы службы прошёл по многим ступенькам должностной лестницы. В Суздале он за короткое время сумел заработать доверие коллектива и умело нацелить его на выполнение поставленных перед подразделением задач. За 7 месяцев 2019 года сотрудниками этого подразделения выявлено и пресечено более 500 правонарушений и преступлений.Одним из лучших является ветеран подразделения командир отделения Николай Гусев. В ОВД Николай служит с 2002 года. За рулём спецавтомобиля в составе наряда он патрулирует улицы Суздаля. Руководство характеризует прапорщика полиции как дисциплинированного, грамотного, в совершенстве владеющего нормативно-правовыми актами сотрудника. Будучи в служебной командировке, полицейский успешно обеспечивал правопорядок во время проведения в Казани XXVII Всемирной летней Универсиады и Зимних Олимпийских игр в Сочи, за что был удостоен поощрений. Ежегодно на его счету значатся задержание преступников.Нынешней особенностью суздальского подразделения ППС является то, что значительную часть коллектива составляют представители прекрасного пола, которые несут все тяготы службы наравне с мужчинами.В апреле этого года в коллектив влилась выпускница Владимирского авиамеханического колледжа Полина Тарасова. И выбор её жизненного пути не случаен – буквально несколько месяцев назад на заслуженный отдых ушёл её отец, руководивший подразделениями ОУУП и ОПДН ОМВД подполковник полиции С.Ю. Тарасов, ветеран суздальской полиции. Дочь решила продолжить дело отца. Начинает она с должности полицейского ППС, младшего сержанта полиции.Накануне профессионального праздника сотрудников ППС весь личный состав ОМВД благодарит их за нелёгкую, но крайне нужную обществу службу и желает всего наилучшего и в работе, и в личной жизни!