Мама и ребенок были госпитализированы в медицинское учреждение. В настоящее время их здоровью ничто не угрожает

"Сотрудники полиции отдельного взвода ППСП Отдела МВД России по Бутырскому району спасли из огня мальчика и его маму.Полицейские отдельного взвода ППСП Отдела МВД России по Бутырскому району старший сержант полиции Константин Иванов и старший сержант полиции Сергей Потапов находились на вызове по сигналу «02» о нарушении тишины в многоквартирном доме на улице Яблочкова. Они увидели, что из окон квартиры в доме напротив идет черный дым и видны языки пламени.Полицейские незамедлительно направились на место возгорания и сообщили о произошедшем в экстренные службы.Поднявшись на 11 этаж, они увидели, что лестничный пролет и тамбуры последних этажей уже начали заполняться едким дымом. Войдя в квартиру, полицейские обнаружили женщину и малолетнего ребенка. Константин Иванов взял мальчика на руки и спустился с ним вниз, где уже ждала скорая медицинская помощь. В это время Сергей Потапов принял меры по эвакуации женщины и жильцов нескольких этажей, что позволило избежать трагедии.Мама и ребенок были госпитализированы в медицинское учреждение. В настоящее время их здоровью ничто не угрожает", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать видео