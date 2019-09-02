Подозреваемые использовали сенсорный терминал оплаты, который позволял проводить операции как с использованием кредитной карты так и без нее...

«В полицию поступило заявление от гражданина о том, что при использовании терминала оплаты в отделении одного из банков столицы, как только он вставил кредитную карту для проведения операции, при вводе пин-кода, до проведения каких-либо платежей и переводов, у него со счета списались деньги», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.Как было установлено, неизвестные использовали сенсорный терминал оплаты, который позволял проводить операции как с использованием кредитной карты так и без нее, выбирали операцию «пополнение электронного кошелька» и способ оплаты «кредитной картой», после чего, не завершив операцию, отходили от банкомата и ждали, когда гражданин подойдет и вставит банковскую карту, с которой автоматически списывались денежные средства, для завершения операции, которую вводили в банкомате злоумышленники.Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей.Сотрудниками УУР ГУ МВД России по г. Москве на территории столицы и Московской области подозреваемые были задержаны. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 30 до 45 лет.В ходе обысков в жилище подозреваемых обнаружены и изъяты 7 мобильных телефонов, 23 банковских карты, ноутбуки и сим-карты, которые использовались для совершения преступлений.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время организован комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленный на установление дополнительных эпизодов деятельности задержанных.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-91-27