Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, используя счета фиктивных организаций...

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве и ФСБ России при поддержке СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве и УСО ЦСН ФСБ России пресекли действия этнической организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности с доходом более 9 млн рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Оперативниками установлено, что злоумышленники, не имея обязательного для осуществления банковской деятельности разрешения Центрального банка Российской Федерации, осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, используя счета фиктивных организаций. Их доход в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств составлял 6,5 % от сумм, направленных на лицевые счета подконтрольных им «фирм-однодневок».СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».Сотрудниками полиции в офисах и жилищах подозреваемых проведено 25 обысков. Изъяты электронные носители информации, черновые записи, печати, уставные и регистрационные документы фиктивных организаций.В настоящее время четверым злоумышленникам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Расследование уголовного дела продолжается.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73