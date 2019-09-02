Французские избиратели оказались несколько обескуражены стремительным поворотом политики Парижа в отношении Москвы. Если раньше президент страны Эммануэль Макрон был весьма холоден в оценках России, то теперь стремится как можно чаще проводить переговоры с Владимиром Путиным.

Французские избиратели оказались несколько обескуражены стремительным поворотом политики Парижа в отношении Москвы. Если раньше президент страны Эммануэль Макрон был весьма холоден в оценках России, то теперь стремится как можно чаще проводить переговоры с Владимиром Путиным.Влиятельное французское издание Le Monde опубликовало большую аналитическую статью, в которой попыталось объяснить своим читателям – почему французские СМИ принимали участие в оголтелой антироссийской кампании, а теперь говорят о стремлении двух стран перезагрузить отношения. Особенно сильно заметным стал контраст после встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона на кануне очередного саммита G7.Журналисты Le Monde напомнили, что французский лидер попытался запустить этот процесс задолго до поворотной встречи. На это были направлены его усилия в мае 2018 года, когда Макрон приехал в Санкт-Петербург. О важной роли России в построении новой архитектуры европейской безопасности он рассказывали и в августе 2018 года. Затем российский лидер получил приглашение на торжественную церемонию по случаю перемирия 1918 года.Однако тогда антироссийская истерия, которой были охвачены многие западные СМИ, сместила фокус внимания читателей. Впрочем, о том, как многие журналисты всеми правдами и неправдами пытались выставить Москву виноватой во всех бедах Европы в статье не говориться. Зато упоминается, что Эммануэль Макрон был вынужден на время отложить идею о более тесных и доверительных контактах с Владимиром Путиным из-за протестов "желтых жилетов".Наконец президент Франции смог перезапустить процесс сближения Парижа и Москвы. Широкая общественность обратила на это внимание после переговоров Макрона и Путина накануне саммита "большой семерки". Однако и до этого Франция успела поддержать возвращение России в Совет Европы. А после прошедших переговоров стороны договорились о продолжении диалога.Материал дополняется.