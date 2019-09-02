Строители Росиии и Китая уложили дорожное основание нового международного моста через Амур. Напомним, работа ведется синхронно по обе стороны границы.

Строители Росиии и Китая уложили дорожное основание нового международного моста через Амур. Напомним, работа ведется синхронно по обе стороны границы."Сейчас мы находимся на стыке двух государств. На автомобильном мосту через Амур граница обозначена с помощью этой виброрейки. С той стороны работают только китайские специалисты, наши рабочие тоже готовы начать заливку бетона", — передает специальный корреспондент ГТРК "Амур" Антон Сильвоник.В китайской части моста — 6 часов утра, в российской – 7 часов, однако часовые пояса никак не влияют на темпы работы. Строители привыкли регулярно сверять время. Международные совещания проводятся постоянно. Все технические моменты специалисты обсуждают совместно, при этом буквально не переходя границу."В рабочем режиме мы договорились о том, что китайская сторона начнет укладывать покрытие в 7 часов. Через часовой разрыв работу начинают с российской стороны пролетного строения" — уточнил начальник отдела филиала компании по развитию и строительству моста "Амур" в Благовещенске Василий ОсадченкоЧтобы бетон с китайской стороны успел затвердеть, наши строители начинают его заливать позже. Как только коллеги из Поднебесной выровняли основание, на пограничной линии появляются российские рабочие.Мостовики начали бетонировать переправу в июне. За это время специалисты уложили 2,5 тысячи кубических метров смеси. Сейчас процесс - на финишной прямой. Со нашей стороны в работах принимают участие более полутысячи специалистов со стажем.Совсем недавно сварщик Валерий Мальков работал над возведением Крымского моста. Отмечает, что несмотря на меньшие масштабы стройки на российско-китайской границе, она безусловно войдет в историю."Этот момент станет историческим. Мы чувствуем свою причастность к истории. Это большой душевный подъем. Начало международной дружбы", — прокомментировал Валерий Мальков.После того окончания укладки бетона строители начнут асфальтирование и гидроизоляцию проезжей части. Все будет проходить так же синхронно. Несмотря на то, что единая конструкция возводится одновременно на разных берегах Амура, любые неточности исключены, заявляют мостовики."Китай в свое время учился у СССР. Советские инженеры приезжали и помогали в строительстве таких же больших транспортных сооружений. Сейчас китайская сторона впитала в себя лучшие мировые технологии, и переработала их на основе той школы, которую дали еще при Советском Союзе", — рассказал главный инженер обособленного подразделения АО УСК "Мост" Александр ЮрьевВ настоящий момент трансграничный мост через Амур готов на 87 процентов. По планам, движение по нему должны открыть уже в апреле. Но на этом стройка не заканчивает. В этом районе также возведут крупный транспортно-логистический комплекс. Уже объявлен конкурс для инвесторов.