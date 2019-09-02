Певица поделилась с поклонниками в Instagram снимками
с подругой – моделью Еленой Перминовой. Вера Брежнева позировала с ней на пляже
в купальнике.
Певица поделилась с поклонниками в Instagram снимками
с подругой – моделью Еленой Перминовой. Вера Брежнева позировала с ней на пляже
в купальнике.
Исполнительница посвятила пост
подруге, поздравив ее с днем рождения. "Тот случай, когда у красивого
человека и душа красивая! А сегодня у обладательницы этой красивой души день
рождения! Горжусь, люблю, обожаю наше время вместе и посылаю поцелуи туда, где
ты сейчас. Хотя там, как всегда "столько дел", – написала Вера Брежнева.
Пользователи соцсети
бурно отреагировали на новую публикацию звезды. Многие отметили, что девушки
выглядят потрясающе. Больше всего комплиментов досталось длинным ногам Веры
Брежневой. "Девочки, вы
прекрасны, вы великолепны!!!", "Красотки невероятные!!!", "Богини", "Классные",
"Эти
ноги!", "Какие вы элегантные",
"Стройняшка, красавица", – высказались о знойных красотках фолловеры.
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