Певица поделилась с поклонниками в Instagram снимками с подругой – моделью Еленой Перминовой. Вера Брежнева позировала с ней на пляже в купальнике.

Певица поделилась с поклонниками в Instagram снимкамис подругой – моделью Еленой Перминовой. Вера Брежнева позировала с ней на пляжев купальнике.Исполнительница посвятила постподруге, поздравив ее с днем рождения. "Тот случай, когда у красивогочеловека и душа красивая! А сегодня у обладательницы этой красивой души деньрождения! Горжусь, люблю, обожаю наше время вместе и посылаю поцелуи туда, гдеты сейчас. Хотя там, как всегда "столько дел", – написала Вера Брежнева.Пользователи соцсетибурно отреагировали на новую публикацию звезды. Многие отметили, что девушкивыглядят потрясающе. Больше всего комплиментов досталось длинным ногам ВерыБрежневой. "Девочки, выпрекрасны, вы великолепны!!!", "Красотки невероятные!!!", "Богини", "Классные","Этиноги!", "Какие вы элегантные","Стройняшка, красавица", – высказались о знойных красотках фолловеры.Материал дополняется