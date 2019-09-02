В Гонконге 2 сентября к массовым протестам присоединились школьники и студенты. В первый день учебного года они бойкотировали занятия и собрались в центре города.

В Гонконге 2 сентября к массовым протестам присоединились школьники и студенты. В первый день учебного года они бойкотировали занятия и собрались в центре города. Много митингующих студентов собралось также в кампусе Китайского университета Гонконга.Те, кто все-таки решил не прогуливать занятия, в знак солидарности с протестующими пришли на занятия в черных марлевых повязках, передает ТАСС.Протестные акции продолжаются в Гонконге уже почти 3 месяца. Люди требуют отозвать законопроект, позволяющий выдавать в Китай тех, кто подозревается в нарушении законов КНР. В числе других требований — не классифицировать протестные акции как массовые беспорядки, освободить всех задержанных участников акций, расследовать действия полицейских при задержаниях и ввести в Гонконге прямые демократические выборы.