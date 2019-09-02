Ереванский Пюник подписал контракты с двумя известными футболистами. Клуб из столицы Армении пополнили нападающий Дмитрий Сычев и полузащитник Араз Озбилиз.

Ереванский "Пюник" подписал контракты с двумя известными футболистами. Клуб из столицы Армении пополнили нападающий Дмитрий Сычев и полузащитник Араз Озбилиз.Бывший нападающий сборной России, "Спартака", "Марселя" и "Локомотива" Дмитрий Сычев подписал с "Пюником" контракт сроком на один год. Последнее время лучший футболист страны 2004 года и бронзовый призер Евро 2008 выступал за фарм-клуб "Локомотива" – московскую "Казанку".Вслед за 35-летним Сычевым пополнил состав "Пюника" бывший полузащитник "Аяса" и "Спартака" Араз Озбилиз. 29-летний голландец армянского происхождения расторг контракт с турецким "Бешикташем", после чего присоединился к ереванцам."Пюник" тренирует известный российский тренер Александр Тарханов. Также в составе армянского клуба выступают несколько легионеров из России – вратарь Евгений Кобозев, защитники Максим Жестоков и Максим Белов, полузащитник Станислав Ефимов.