Житель подмосковного Красногорска на протяжении нескольких часов вел стрельбу с общего балкона многоэтажного дома. Сделавшие видеозапись очевидцы утверждают, что задержали мужчину только утром.

Житель подмосковного Красногорска на протяжении нескольких часов вел стрельбу с общего балкона многоэтажного дома. Сделавшие видеозапись очевидцы утверждают, что задержали мужчину только утром.Первые выстрелы в жилом комплексе "Изумрудные холмы" прогремели около 23 часов вечера 1 сентября."Вчера нормальная канонада была… пора броник покупать", — отметил один из местных жителей.Судя по отрывочным комментариям, стрелок поссорился с какой-то женщиной и решил выпустить пар таким образом."В 05:35 утра, тварь, спать не давал, потом ещё четыре выстрела было! Мне кажется, весь Красногорск слышал!" — посетовала владелица одной из квартир в этом микрорайоне.Ее соседи утверждают, что в этом же доме живет и местный участковый, но подтверждения этой информации нет."Тварь! Он стреляет — прямо сюда целится!" — воскликнула автор записи, после публикации которой стрелка задержали. О его мотивах ничего не сообщается, как и об оружии, которое он использовал.