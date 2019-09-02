Водитель автомобиля такси не справился с управлением и влетел в дерево. Через мгновение после столкновения с препятствием машина вспыхнула. Момент воскресной аварии в Челябинске попал в объектив камеры наблюдения.

Камера наблюдения запечатлела момент огненного ДТП, произошедшего вечером в минувшее воскресенье, 1 сентября, в Челябинске.Водитель автомобиля такси не справился с управлением на мокрой дороге при попытке разминуться с другим транспортным средством."Лада" выскочила за пределы проезжей части и врезалась в дерево. Через мгновение машина вспыхнула.По предварительным данным, мужчина, находившийся за рулем, серьезно не пострадал.Как сообщают местные СМИ, сервис "Яндекс.Такси", с которым сотрудничал водитель, временно ограничил доступ к заказам для этого таксиста. В пресс-службе компании сообщили, что это сделано как минимум до установления всех обстоятельств аварии.