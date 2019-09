Россиянин Даниил Медведев, посеянный под пятым номером, вышел в четвертьфинал US Open, победив в матче четвертого круга немца Доминика Кёпфера.

Россиянин Даниил Медведев, посеянный под пятым номером, вышел в четвертьфинал US Open, победив в матче четвертого круга немца Доминика Кёпфера. Теннисисты впервые играли друг против друга. Счет составил 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2), передает ТАСС.В четвертьфинале 23-летнему Медведеву предстоит сыграть с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Стэн Вавринка (Швейцария). Джокович, посеянный под первым номером, на сегодняшний день является действующим победителем US Open.Россиянин находится на пятой строке рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов). Выход в четвертьфинал US Open — пока что наивысшее достижение Медведева на турнирах серии Большого шлема.Открытый чемпионат США проводится в Нью-Йорке. Болельщики увидят в четвертом круге еще один матч с участием российского спортсмена: Андрей Рублев будет играть против итальянца Маттео Берреттини.