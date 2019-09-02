Тимур Юнусов, более знакомый общественности как рэпер Тимати, известен своим пристрастием к экстримальным видам спорта. Однако на сей раз певец превзошел сам себя, выложив ролик, на котором исполняет опасный трюк.

Тимур Юнусов, более знакомый общественности как рэпер Тимати, известен своим пристрастием к экстримальным видам спорта. Однако на сей раз певец превзошел сам себя, выложив ролик, на котором исполняет опасный трюк.Мнения поклонников исполнителей разделились. Одни отметили смелость Юнусова, другие же заметили, что трюк мог стать последним в жизни рэпера. В прочем, сам Тимати, похоже, не сильно-то беспокоится о собственной сохранности.На кадрах с видео, которые Тимур выложил на своей странице в социальной сети Instagram хорошо видно, как певец закрепляет руль своей яхты, чтобы зафиксировать его. После этого певец берет доску для серфинга и отправляется "седлать" волну. Трюк выглядит довольно опасным, но тем не менее Тимур возвращается на борт живым и невредимым.