Инспекторы задержали водителя Porsche Cayenne S, который сбил ребенка на юге Москвы и скрылся с места ДТП. Во время допроса выяснилось, что 22-летний нарушитель никогда не получал водительских прав, а машину позаимствовал у друга. Авария попала в объектив камеры наблюдения.

Инспекторы задержали водителя Porsche Cayenne S, который сбил ребенка на юге Москвы и скрылся с места ДТП. Во время допроса выяснилось, что 22-летний нарушитель никогда не получал водительских прав, а машину позаимствовал у друга. Авария попала в объектив камеры наблюдения.Под колеса битого кроссовера мальчик попал поздним вечером 1 сентября, когда катался на самокате рядом с домом на Коломенской улице."Выезжал с прилегающей территории двора, стояла большая машина? и просто не увидел его", — поведал задержанный.На кадрах видно, что водитель даже не притормозил после того, как сбил ребенка, а быстро повернул налево и скрылся. На помощь пострадавшему бросились очевидцы, они же вызвали медиков.Молодого человека задержали в районе дома 30 по Донецкой улице. На допросе он скрывал свое лицо, но признался, что никогда не получал водительских прав, а машину одолжил у друга — под свою ответственность. На его счастье ребенок не получил серьезных травм.