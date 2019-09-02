Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Новогиреево разыскивают пропавшую без вести Новоселовову Тамару Александровну...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Новогиреево разыскивают пропавшую без вести Новоселовову Тамару Александровну, 23.08.1948 года рождения, уроженку г. Москвы, местонахождение которой неизвестно с 01.05.2017 года.Приметы: на вид 70 лет, рост 157 см.Особые приметы: нет.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: (495) 965-14-01; (495) 965-22-48, 8(495)300-40-00, 8(495)300-20-31 и в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73