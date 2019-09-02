Сотрудники патрульно-постовой службы Сергей Суворов и Павел Королев погибли в августе 2001 год

Восемнадцать лет назад, 28 августа 2001 года, в ожесточенном бою в Шелковском районе Чеченской Республики погибли командир роты патрульно-постовой службы майор милиции Сергей Суворов и милиционер роты ППС старшина милиции Павел Королев. За мужество и отвагу, проявленные при охране общественного порядка, за смелые и решительные действия в условиях, сопряженных с риском для жизни, Сергей Суворов и Павел Королев посмертно награждены орденами Мужества.Память о героях, с честью и до конца выполнивших свой профессиональный и служебный долг перед законом и обществом, бережно хранится сотрудниками Отдела и ветеранами.Накануне Дня образования патрульно-постовой службы у здания Отдела состоялся памятный митинг, в котором приняли участие руководство и личный состав ОМВД, ветераны ОВД, представители общественного совета.Начальник ОМВД полковник полиции Николай Панин, обращаясь к собравшимся, отметил, что необходимо чтить подвиг стражей порядка, отдавших свои жизни за мир на земле. Поддержали слова ветераны Олег Балашов и Николай Серегин, присутствовавшие на мероприятии.Полицейские почтили память погибших коллег минутой молчания и возложили цветы к подножию мемориала.