Полиция напоминает: хранение гражданского оружия и патронов к нему позволено гражданам, получившим разрешения на хранение или хранение и ношение оружия.

Дознавателями ОМВД России по Меленковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов).Противоправное деяние было выявлено оперативниками весной текущего года. В ходе обысковых мероприятий сотрудники полиции обнаружили дома у фигуранта 18 патронов различного калибра, пригодных для стрельбы.Правоохранителям фигурант пояснил, что нашел патроны во время охоты более семи лет назад и решил оставить их себе.В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.В совершении аналогичного преступления подозревается 38-летний житель Владимира.Фигурант был задержан сотрудниками УМВД России по городу Владимиру при проведении совместных оперативных мероприятий с коллегами из регионального Управления МВД.В тайнике, организованном по месту жительства подозреваемого, оперативники обнаружили более 130 патронов. Согласно данным баллистической экспертизы патроны изготовлены заводским способом и являются пригодными для стрельбы.В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ.Полицейские устанавливают каналы приобретения подозреваемым изъятых патронов.Сотрудники полиции напоминают: хранение гражданского оружия и патронов к нему позволено гражданам, получившим разрешения на хранение или хранение и ношение оружия.Если гражданин не является собственником огнестрельного оружия, оружие им найдено или передано ему, то хранение и использование этого оружия запрещены. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел, в противном случае это повлечет административную или уголовную ответственность.