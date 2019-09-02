В одном из роддомов Новосибирска произошел пожар. 28 человек самостоятельно эвакуировались.

В одном из роддомов Новосибирска произошел пожар. 28 человек самостоятельно эвакуировались. Никто не пострадал.ЧП произошло в роддоме номер семь, расположенном на проспекте Героев Революции, уточняет агентство "Интерфакс".Возгорание возникло на кровле. В шве между панелями выгорела пакля. После тушения специалисты провели контрольное вскрытие швов и пустот. В тушении участвовали 57 человек и 18 единиц спецтехники.