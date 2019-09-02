В Пенсионном фонде России предложили изменить механизм выплат накопительной части пенсии.

В Пенсионном фонде России предложили изменить механизм выплат накопительной части пенсии.Государственная организация направила письмо в Центральный банк России, в Министерства финансов и экономического развития.В ПФР хотят значительно повысить порог, при котором россияне смогут единовременно получить целиком накопленную сумму. Сейчас наши пенсионеры получают свои сбережения разом, если на их счету имеется порядка 177 тысяч рублей.Как телеканал "360", если предложение одобрят, то сумма, которую россияне должны иметь в пенсионных накоплениях, составит от 450 до 500 тысяч рублей. Аналитики отметили, что такие деньги сейчас имеют единицы. В основном на счетах россиян лежит порядка 73 тысяч, что соответствует выплатам менее 300 рублей в месяц. Если предложение будет принято, то многие россияне просто останутся без выплат.Впрочем, как уточнили на сайте издания Lenta.ru со ссылкой на сотрудника Министерства труда, решение будет приниматься исходя из интереса граждан. Сейчас единовременные выплаты пенсии составляют 90% от всех выплат. В Пенсионном фонде добавили, что при принятии поправок получателей разовой выплаты должно стать больше.Напомним, что ранее ПФР планировал , по которой выплаты работающим пенсионерам должны проиндексировать впервые с 2016 года. Предполагалась, что с 1 августа максимальная прибавка к пенсии составит порядка 250 рублей.