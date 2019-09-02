По словам заявителя, из квартиры пропала шкатулка, в которой находились ордена и медали, принадлежащие его отцу...

Оперативники ОМВД России по району Перово задержали подозреваемого в краже государственных наград СССР.В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о краже из квартиры, расположенной в одной из домов на Перовской улице. По словам заявителя, из квартиры пропала шкатулка, в которой находились ордена и медали, принадлежащие его отцу, среди которых медаль «За отвагу», орден Отечественной войны 1 степени, медаль «Ветеран труда», медаль Жукова и другие. Также из квартиры были похищены деньги, ювелирные украшения и верхняя одежда.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 50-летний житель столицы.Установлено, что сын потерпевшего пригласил домой приятеля, который после совместного распития спиртных напитков совершил кражу государственных наград и других ценностей. Часть похищенного была изъята.Следствием ОМВД России по району Перово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73