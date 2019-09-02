В Сети разгорается новый скандал вокруг Наргиз Закировой. Повод дала сама певица, которая дала весьма откровенное интервью. Артистка уже публично обратилась с извинениями к певице Валерии.

В Сети разгорается новый скандал вокруг Наргиз Закировой. Повод дала сама певица, которая дала весьма откровенное интервью. Артистка уже публично обратилась с извинениями к певице Валерии.Все началось с того, что на днях Наргиз Закирова дала интервью Ирине Шихман в ее программе "А поговорить?". В нем певица откровенно высказалась о сотрудничестве с продюсером Максимом Фадеевым, а также прокомментировала свой эпатажный образ. При этом исполнительница противопоставила его некоторым образцово-показательным и правильным представителям отечественного шоу-бизнеса. При этом прозвучало имя певицы Валерии. К тому же Закирова использовала выражение "телочка в туфлях".В итоге, Наргиз пришлось оправдываться. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица опубликовала видеообращение к Валерии и ее супругу Иосифу Пригожину.