В ходе брифинга общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами его руководитель, заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов рассказал о том, что в день выборов в столице возможны провокации. Он отметил, что у специалистов есть опыт проверки соответствующих сообщений.

В ходе брифинга общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами его руководитель, заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов рассказал о том, что в день выборов в столице возможны провокации. Он отметил, что у специалистов есть опыт проверки соответствующих сообщений.Алексей Венедиктов рассказал, что перед выборами депутатов Мосгордумы седьмого созыва, которые состоятся в единый день голосования 8 сентября, изменилось число людей, выразивших желание проголосовать с помощью электронной системы. "У нас резко повысилось количество желающих. Мы выходим на 2% вместо 1,5% избирателей", – отметил руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами.Он добавил, что штаб готовится к появлению жалоб на нарушения. При этом есть вероятность, что реальной основы под собой подобные сообщения иметь не будут. "Провокации – это часть любой политической борьбы. Они могут быть в день голосования", – рассказал Алексей Венедиктов."У нас есть опыт проверки сообщений. Лучше пусть будет ошибочное сообщение о провокациях, чем не будет сообщения вообще. Мы относимся к этому философски", – объяснил он.Напомним, все 45 депутатов в новом созыве Мосгордумы будут выбраны по одномандатным округам. Выборы по партийным спискам не предусмотрены.На этих выборах москвичи впервые смогут принять участие в эксперименте и проголосовать за своего кандидата с помощью электронной системы со своего компьютера или мобильного устройства. Электронное голосование проводится в трех избирательных округах столицы.Чтобы принять участие в электронном голосовании вместо традиционного необходимо не ранее чем за 45 дней до проведения выборов и не позже чем за три дня до них подать соответствующее заявление. Таким образом, для текущих выборов в Мосгордуму этот период длится с 24 июля до 4 сентября включительно.Досрочно проголосовать на выборах депутатов Мосгордумы москвичи смогут с 28 августа по 7 сентября. Сами выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.