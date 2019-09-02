Народный артист вновь стал отцом. 79-летний Эммануил Виторган и его 57-летняя супруга Ирина Млодик воспользовались услугами суррогатной матери.

Народный артист вновь стал отцом. 79-летний ЭммануилВиторган и его 57-летняя супруга Ирина Млодик воспользовались услугамисуррогатной матери.По словам друзей пары, которые пожелали остаться анонимными,за возможность вновь стать мамой и папой новорожденного Эммануил Виторган и ИринаМлодик заплатили два миллиона рублей.Артисту также пришлось потратится на еще одну няню. У парыесть старшая дочь – полуторагодовалая Этель, за которой тоже надоприсматривать.Напомним, в прошлый вторник Эммануил Виторган шокировалобщественность новостью: он заявил о рождении дочери. "У нас пополнение, насвет появилась еще одна доченька... В честь моей мамы – Кларочка!" – написал 79-летнийартист в Instagram. Ирина Модик комментировать радостное событие не стала,видимо, было не до этого – с головой ушла в заботы о новорожденном.Напомним, в феврале 2018 года у 79-летнегои его 57-летней супруги Ирины Млодик родилась дочь Этель. Счастливые мамамалышки говорила, что сама выносила ребенка. По словам Модик, она прошламногочисленные обследования и соблюдала предписания врачей."Спустя неделю после того, как девочка родилась, Ирасказала, что хочет еще одного. Не важно – мальчика или девочку. Я, конечно, былошарашен", – говорил тогдажурналистам. Об этом сообщает .