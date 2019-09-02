Народный артист вновь стал отцом. 79-летний Эммануил
Виторган и его 57-летняя супруга Ирина Млодик воспользовались услугами
суррогатной матери.
Народный артист вновь стал отцом. 79-летний Эммануил
Виторган и его 57-летняя супруга Ирина Млодик воспользовались услугами
суррогатной матери.
По словам друзей пары, которые пожелали остаться анонимными,
за возможность вновь стать мамой и папой новорожденного Эммануил Виторган и Ирина
Млодик заплатили два миллиона рублей.
Артисту также пришлось потратится на еще одну няню. У пары
есть старшая дочь – полуторагодовалая Этель, за которой тоже надо
присматривать.
Напомним, в прошлый вторник Эммануил Виторган шокировал
общественность новостью: он заявил о рождении дочери. "У нас пополнение, на
свет появилась еще одна доченька... В честь моей мамы – Кларочка!" – написал 79-летний
артист в Instagram. Ирина Модик комментировать радостное событие не стала,
видимо, было не до этого – с головой ушла в заботы о новорожденном.
Напомним, в феврале 2018 года у 79-летнего
и его 57-летней супруги Ирины Млодик родилась дочь Этель. Счастливые мама
малышки говорила, что сама выносила ребенка. По словам Модик, она прошла
многочисленные обследования и соблюдала предписания врачей.
"Спустя неделю после того, как девочка родилась, Ира
сказала, что хочет еще одного. Не важно – мальчика или девочку. Я, конечно, был
ошарашен", – говорил тогда
журналистам. Об этом сообщает .