В ходе расследования полицейские выявили 39 эпизодов преступной деятельности злоумышленников

В ходе расследования полицейские выявили 39 эпизодов преступной деятельности злоумышленниковТрех жителей Владимирской области обвиняют в мошенничестве. Мужчины входили в доверие к жертвам, рассказывая, что осуществляют высокодоходную предпринимательскую деятельность и убеждали их в возможности получения прибыли при условии финансового участия.Потерпевшие, доверяя злоумышленникам, оформляли кредиты в различных банках, а затем отдавали деньги мужчина, полагая, что стали инвесторами и в дальнейшем смогут получить выплаты высоких процентов.Чтобы убедить потерпевших в выгодности сделки, обвиняемые некоторое время выдавали гражданам в качестве поощрения 20% от полной денежной суммы.В ходе расследования полицейские выявили 39 эпизодов преступной деятельности злоумышленников. Общий ущерб составил 13 миллионов рублей.Уголовное дело, составившее 29 томов, направлено в суд, сообщает пресс-служба регионального УМВД.