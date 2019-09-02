Александру Филиппенко исполняется 75 лет. На счету народного артиста России 90 кинофильмов, десятки спектаклей, тысячи выходов на сцену. Всегда разный, но неизменно харизматичный актер и сейчас полон энергии, которой он каждый раз заряжает и зрителей.

Александру Филиппенко исполняется 75 лет. На счету народного артиста России 90 кинофильмов, десятки спектаклей, тысячи выходов на сцену. Всегда разный, но неизменно харизматичный актер и сейчас полон энергии, которой он каждый раз заряжает и зрителей."Вы знаете, ведь внутри все еще рок-н-ролл! А ведь давно надо быть очень аккуратным. Как у Жванецкого: "Вовремя перейти на тренерскую работу", — говорит Александр Филиппенко.Нет, ему не быть тренером — всегда нападающий, атакующий, сражающий талант.- Зовут меня Азазелло.И тут же вихрем воспоминание."Самое потрясающее, что я ведь предложение от Бортко получил на Патриарших прудах!" — рассказывает Александр Филиппенко.- Признаете вы себя виновным в том, что сбили человека и оставили его на дороге?- Наверное. Я сшиб мальчика, значит, виноват!Так выглядело благородство. А так воплощалось зло и тирания. Вот Федор Михайлович Достоевский, а вот — чеховский дядя Ваня. Где зависть и подлость, где — любовь и верность, где — доблесть и справедливость."И кого я только не переиграл! Был и Кощеем Бессмертным, и героем-любовником, и командиром подводной лодки, и Смертью, и доктором, и мнимым больным. Очень интересная профессия актера!" — вспоминает Александр Филиппенко.А когда просто сцена и микрофон, то почему-то зал просто перестает дышать. Я, говорит Филиппенко, переводчик с авторского на зрительский.Он дарит Зощенко или Довлатова, он раскрывает с авторского на зрительский Солженицына. У него новые спектакли в "Гоголь-центре" и Театре Наций. У него новые программы. Его просят сверх того просто почитать стихи Пастернака и Левитанского. На него всегда идут, потому что это актер, в сердце которого всегда рок-н-ролл."Мне казалось, что 75-летние проходящие старички уже какие-то дедушки. А сейчас я понимаю, что это самый расцвет", — уверяет Александр Филиппенко.