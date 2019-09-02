Потерпевшие, полагая, что являются инвесторами и могут получить прибыль, передавали злоумышленникам деньги, взятые в кредит.

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении местных жителей 32, 40 и 28 лет. Мужчины обвиняются в совершении ряда преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество).Противоправная деятельность фигурантов была выявлена сотрудниками УУР УМВД России по городу Владимиру и УЭБиПК УМВД России по Владимирской области в феврале текущего года.По версии следствия, обвиняемые входили в доверие к жертвам, поясняя, что осуществляют высокодоходную предпринимательскую деятельность и убеждали их в возможности получения прибыли при условии финансового участия.Потерпевшие, доверяя фигурантам, оформляли кредиты в различных банках, а затем передавали деньги злоумышленникам, полагая, что являются инвесторами и в дальнейшем смогут получить выплаты высоких процентов.Чтобы убедить потерпевших в выгодности сделок, обвиняемые непродолжительное время выдавали гражданам в качестве поощрения 20 % от полной денежной суммы.Доход от противоправной деятельности преступники делили между собой в равных долях.В ходе расследования уголовного дела выявлено 39 эпизодов преступной деятельности злоумышленников. Жертвами становились граждане разного возраста, проживающие в районах Владимирской области.Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил 13 миллионов рублей.В настоящее время уголовное дело, составившее 29 томов, направлено в суд для рассмотрения по существу.