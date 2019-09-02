Сотрудники разных подразделений полиции и общественники поздравляют школьников с Днем знаний и вручают полезные подарки.

Сотрудники Отделения МВД России по Гороховецкому району совместно с представителями общественного совета в преддверии нового учебного года посетили социально-реабилитационный центр «Семья». Гости поздравили воспитанников центра с новым учебным годом и вручили наборы школьных принадлежностей.В ходе встречи полицейские провели с ребятами викторину, напомнив основные правила личной и дорожной безопасности.Воспитанников подшефного детского дома с Днем знаний поздравили сотрудники ОМВД России по Суздальскому району. Полицейские вручили ребятам развивающие игры, раскраски, карандаши, книги, сладкие подарки.Накануне 1 сентября сотрудники ОПДН УМВД России по г. Владимиру и пресс-службы регионального Управления МВД России посетили семьи, состоящие на учетах в полиции. Ребятам, которые в этом году впервые наденут школьную форму, были вручены наборы канцелярских принадлежностей.Мальчишки и девчонки продемонстрировали сотрудникам полиции свои способности в чистописании и рисовании, а также рассказали, какие учебные занятия им больше по душе. Некоторые из ребят с гордостью продемонстрировали подготовленные к торжественным линейкам наряды.Правоохранители адресовали первоклашкам добрые пожелания успехов в учебе и творчестве, а ребята пообещали, что будут прилежными учениками.