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<a href="https://33live.ru/novosti/02-09-2019-volochkova-bez-lifchika-vorvalas-v-shkolu-k-dochke.html" target="_blank">Волочкова без лифчика ворвалась в школу к дочке</a> - Анастасия Волочкова преподнесла сюрприз своей единственной дочери Ариадне. Скандально известная балерина заявилась к наследнице прямо во время ее занятий в школе, причем предстала перед учениками без бюстгальтера.