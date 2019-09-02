Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник, 2 сентября, посетил Всероссийский государственный институт кинематографии, главой попечительского совета которого он является. Председатель нижней палаты поздравил студентов с началом учебного года и пожелал им успехов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник, 2 сентября, посетил Всероссийский государственный институт кинематографии, главой попечительского совета которого он является. Председатель нижней палаты поздравил студентов с началом учебного года и пожелал им успехов.
Праздник для первокурсников-вгиковцев сегодня особенный,
отметил Володин. "Вы будете сто первый набор, который, разменяв вековые
традиции, войдет уже во вторую сотню", – сказал спикер Госдумы, обращаясь к
учащимся.
Он пожелал студентам и преподавателем отметить 150-летие
ВГИКа, а также задуматься о 200-летии. В эпоху цифровых технологий жизнь
человека должна быть длиннее и насыщеннее, добавил председатель нижней палаты.
По его словам, институт кинематографии сделал все для того,
чтобы люди лучше знали историю и традиции, берегли духовные ценности,
приумножали отечественное искусство. "Вы видите это по "оскарам" – а это
признание международное. Но есть не только "оскары", но фильмы, работы, причем
работы не только в кино", – отметил Володин. Картины выпускников вуза
восхищают и завораживают, подчеркнул спикер Госдумы.
Он пожелал студентам вдохновения и творческих успехов и
заверил, что попечительский совет сделает для этого все возможное. Также
Володин ознакомился с выставкой работ студентов и педагогов художественного
факультета вуза.
Председатель нижней палаты предложил выставлять работы
начинающих кинохудожников в Саратове, а также проводить
для них пленэры в Хвалынске. В ближайшее время в Госдуме откроется выставка
работ художественного факультета.
Напомним, в июле этого года Вячеслав Володин
попечительский совет ВГИК. Также в него вошли заместитель министра культуры
Николай Овсиенко, президент Гильдии продюсеров России Ренат Давлетьяров, а
также режиссеры Владимир Меньшов, Карен Шахназаров и другие именитые деятели
культуры и искусства.