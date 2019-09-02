Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник, 2 сентября, посетил Всероссийский государственный институт кинематографии, главой попечительского совета которого он является. Председатель нижней палаты поздравил студентов с началом учебного года и пожелал им успехов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник, 2 сентября, посетил Всероссийский государственный институт кинематографии, главой попечительского совета которого он является. Председатель нижней палаты поздравил студентов с началом учебного года и пожелал им успехов.Праздник для первокурсников-вгиковцев сегодня особенный,отметил Володин. "Вы будете сто первый набор, который, разменяв вековыетрадиции, войдет уже во вторую сотню", – сказал спикер Госдумы, обращаясь кучащимся.Он пожелал студентам и преподавателем отметить 150-летиеВГИКа, а также задуматься о 200-летии. В эпоху цифровых технологий жизньчеловека должна быть длиннее и насыщеннее, добавил председатель нижней палаты.По его словам, институт кинематографии сделал все для того,чтобы люди лучше знали историю и традиции, берегли духовные ценности,приумножали отечественное искусство. "Вы видите это по "оскарам" – а этопризнание международное. Но есть не только "оскары", но фильмы, работы, причемработы не только в кино", – отметил Володин. Картины выпускников вузавосхищают и завораживают, подчеркнул спикер Госдумы.Он пожелал студентам вдохновения и творческих успехов изаверил, что попечительский совет сделает для этого все возможное. ТакжеВолодин ознакомился с выставкой работ студентов и педагогов художественногофакультета вуза.Председатель нижней палаты предложил выставлять работыначинающих кинохудожников в Саратове, а также проводитьдля них пленэры в Хвалынске. В ближайшее время в Госдуме откроется выставкаработ художественного факультета.Напомним, в июле этого года Вячеслав Володинпопечительский совет ВГИК. Также в него вошли заместитель министра культурыНиколай Овсиенко, президент Гильдии продюсеров России Ренат Давлетьяров, атакже режиссеры Владимир Меньшов, Карен Шахназаров и другие именитые деятеликультуры и искусства.