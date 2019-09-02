Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не вмешиваться в личную жизнь зампреда комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Натальи Поклонской. Ранее в прессе появились сообщения о ее разводе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не вмешиваться в личную жизнь зампреда комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Натальи Поклонской. Ранее в прессе появились сообщения о ее разводе."Что бы кто ни говорил, что политик себе не принадлежит, ион абсолютно публичен, – у него есть личная жизнь", – сказал спикерГосдумы.Председатель нижней палаты дал понять, что считаетвмешательство в дела семьи недопустимым. Он напомнил, что таковы правилацивилизованного сообщества.Ранее сообщалось о расставании Натальи Поклонской с еесупругом, бывшим руководителем аппарата уполномоченного по правам человекаИваном Соловьевым. Сам Соловьев объяснил развод тем, что два лидера не могутужиться в одной семье.Один в их паре является красивым и целеустремленным, авторой обладает теми же качествами в превосходной степени, приводит словаСоловьева РИА Новости. По его словам, он "облегчил жене задачу", даввозможность выбирать дальнейший путь.Несколько дней назад Поклонская заявила, что ее личная жизньзакрыта для прессы. Между тем она отметила, что в ней "произошлирадикальные перемены, о которых даже никто не догадывается".О свадьбе Натальи Поклонской и Ивана Соловьева сталоизвестно в августе прошлого года. За прошедшее время супруги реализовали рядсовместных гуманитарных проектов. Кроме того, они написали автобиографическуюкнигу.