О неизвестной поездке президента России в фильме Юрия Дудя рассказал экс-глава Северной Осетии Теймураз Мамсуров. По его словам, Владимир Путин посетил кладбище, где похоронены жертвы теракта.

О неизвестной поездке президента России в фильме Юрия Дудя рассказалэкс-глава Северной Осетии Теймураз Мамсуров. По его словам, Владимир Путинпосетил кладбище, где похоронены жертвы теракта.Юрий Дудь спросил Мамсурова, почему российский лидер был в Беслане "ровноодин раз, и всего пару часов – после штурма", когда приезжал 4 сентября 2004года. На это бывший глава Северной Осетии раскрыл секрет."Ну а если я вам скажу, что он был еще раз? И мы с ним были на кладбище –когда он выехал в разгар юго-осетинской войны, я его повез ночью в лес, гдепринимали раненых, и он там повстречался с ними, чтобы услышать прямо от них,от тех, которых только что, час назад, привезли", – заявил Мамсуров о ранеенеизвестном визите Владимира Путина. Он добавил, что это произошло в 2008 году.У Теймураза Мамсурова в заложниках оказались сын и дочь – террористызаставляли их звонить отцу из школы. Обоих детей ранили. Всего в заложникахнелюди удерживали 1128 человек. Из них погибли 314, включая 186 детей. Потерялижизни 20 силовиков.Напомним, в сентябре 2004 года посетил раненых в бесланской больницеи провел совещание с руководителями Северной Осетии.Также 4 сентября выступил с обращением к нации по поводутеракта. Уголовное дело о теракте в бесланской школе №1 расследуется до сихпор. Единственный выживший участник захвата школы Нурпаша Кулаев сел в тюрьму пожизненно.