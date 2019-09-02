О неизвестной поездке президента России в фильме Юрия Дудя рассказал
экс-глава Северной Осетии Теймураз Мамсуров. По его словам, Владимир Путин
посетил кладбище, где похоронены жертвы теракта.
О неизвестной поездке президента России в фильме Юрия Дудя рассказал
экс-глава Северной Осетии Теймураз Мамсуров. По его словам, Владимир Путин
посетил кладбище, где похоронены жертвы теракта.
Юрий Дудь спросил Мамсурова, почему российский лидер был в Беслане "ровно
один раз, и всего пару часов – после штурма", когда приезжал 4 сентября 2004
года. На это бывший глава Северной Осетии раскрыл секрет.
"Ну а если я вам скажу, что он был еще раз? И мы с ним были на кладбище –
когда он выехал в разгар юго-осетинской войны, я его повез ночью в лес, где
принимали раненых, и он там повстречался с ними, чтобы услышать прямо от них,
от тех, которых только что, час назад, привезли", – заявил Мамсуров о ранее
неизвестном визите Владимира Путина. Он добавил, что это произошло в 2008 году.
У Теймураза Мамсурова в заложниках оказались сын и дочь – террористы
заставляли их звонить отцу из школы. Обоих детей ранили. Всего в заложниках
нелюди удерживали 1128 человек. Из них погибли 314, включая 186 детей. Потеряли
жизни 20 силовиков.
Напомним, в сентябре 2004 года посетил раненых в бесланской больнице
и провел совещание с руководителями Северной Осетии.
Также 4 сентября выступил с обращением к нации по поводу
теракта. Уголовное дело о теракте в бесланской школе №1 расследуется до сих
пор. Единственный выживший участник захвата школы Нурпаша Кулаев сел в тюрьму пожизненно.