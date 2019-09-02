Политолог Юрий Романенко, работающий на штаб президента Украины Владимира Зеленского, попытался убедить читателей в том, что отказ страны от собственных полезных ископаемых может быть едва ли не единственным способом извлечь из них пользу. Для этого, по его словам, необходимо выстраивать более тесные отношения с США и Польшей.

Политолог Юрий Романенко, работающий на штаб президента Украины Владимира Зеленского, попытался убедить читателей в том, что отказ страны от собственных полезных ископаемых может быть едва ли не единственным способом извлечь из них пользу. Для этого, по его словам, необходимо выстраивать более тесные отношения с США и Польшей.Среди главных претензий к предыдущему главе государства Петру Порошенко украинский народ чаще всего называл предательство национальных интересов страны в пользу личной выгоды. Однако теперь у избирателей появился повод задуматься, что его сменщик – Владимир Зеленский – занимается приблизительно тем же самым.Что еще более стыдно для независимого политика, бывший шоумен, кажется, принимает глобальные решения, от которых зависит дальнейший вектор развития вверенной ему страны, и вовсе без оглядки на возможные последствия. Прикрыть это обстоятельство попытался работающий на офис Владимира Зеленского политолог Юрий Романенко.Он постарался донести до своей аудитории мысль о том, что Запад устал поддерживать Украину исключительно по политическим мотивам и начинает задумываться об экономической отдаче от подобного рода контактов. Именно поэтому, заверил эксперт, необходимо поддержать стремление Варшавы и Вашингтона встроитьКиев в свою энергетическую систему."Экономический интерес всегда вносит фундаментальные мотивы в отношении и Польши, и США к нам", – подчеркнул Юрий Романенко.По его же уверениям, простым украинцам не стоит переживать из-за того, что американские компании получат доступ к украинским полезным ископаемым. "Это будет прекрасно, если мы впустим американцев в свои недра", – рассказал эксперт."Мы за 28 лет не смогли закрыть свой энергобаланс, имея все необходимые ресурсы (газ, нефть, уголь, уран, возобновляемые источники энергии)", – напомнил он. Как отметил Романенко, передача компаниям из США контроля над полезными ископаемыми остается для Украины единственной возможностью использовать их с пользой для себя.Материал дополняется.