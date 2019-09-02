Звезда призналась на своей старнице в Instagram, что пропустила важное событие. Полина Гагарина не проводила 11-летнего наследника на традиционную линейку.

Звезда призналась на своей старнице в Instagram, что пропустила важное событие. Полина Гагарина не проводила 11-летнего наследника на традиционную линейку.Певица уверена, что уже вечером Андрей поделится с ней своими впечатлениями. В отличие от других знаменитостей, среди которых певица Жасмин, актриса Екатерина Климова, Ани Лорак, Кристина Орбакайте, Юлия Барановская, Екатерина Шпица, Эвелина Бледанс, Наталья Водянова, Полина Гагарина не смогла присутствовать на Дне знаний.При этом наставница вокального проекта "Голос" на Первом канале не сомневается, что все прошло отлично. Полина Гагарина посетовала на то, что сын запретил родственникам публиковать в соцсетях фоторепортаж с места событий."Поэтому буду слушать вечером, что расскажет", – поделилась своими планами исполнительница с поклонниками. Почему она пропустила линейку сына, звезда не объяснила. Судя по всему, ей не позволил это сделать рабочий график.Напомним, что сына родила от бывшего мужа Петра Кислова. В отношениях с фотографом Дмитрием Исхаковым на свет появилась дочь Мия. В апреле девочке исполнилось два года.Певица крайне редко публикует снимки девочки. Она предпочитает не афишировать подробности частной жизни и уважает право своих детей на непубличность.Отметим, все свое свободное время посвящает воспитанию детей. Однако часто ей приходится уезжать на гастроли, ведь это неотъемлемая часть ее работы. В эти моменты звездные наследники остаются под присмотром любимой бабушки.